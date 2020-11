Metoda "na kucharza". Czy kreatywność przestępców nie zna żadnych granic?

Nowa metoda "na kucharza" zadziwia policjantów

Pomysłowość złodziei nie zna granic, o czym przekonali się niedawno policjanci z Ursynowa. Zatrzymali mężczyzn, którzy byli świetnie przygotowani i zorganizowani do działania. Jeden z nich był ubrany w charakterystyczny dla kucharza biały kitel. Następnie obaj wchodzili do wcześniej upatrzonej restauracji – tłumaczyli, że są z restauracji obok i przyjechała do nich dostawa, ale szef nie zostawił pieniędzy.