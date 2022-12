Miała ogromną przerwę między jedynkami. Dentysta wstawił jej dodatkową

Fani dziewczyny nie mogli powstrzymać się od chichotania z dodatkowego zęba, żartując w komentarzach, że tiktokerka "wygląda jak Tom Cruise". Kilka osób stanęło jednak w obronie dziewczyny, pisząc między innymi: "właściwie nie zauważa się tego, dopóki się nie wie". Zachęcano ją również w komentarzach do zgłoszenia się do agencji modelek, która, według komentujących, z chęcią przyjęłyby ją do pracy właśnie ze względu na nietypowe uzębienie.