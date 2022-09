Jak stylizować sznurowane botki?

Poszukiwanie modnego obuwia, które sprawdzi się w chłodniejszym sezonie to dla każdej kobiety nie lada wyzwanie. W ostatnim czasie w trendach królują sznurowane botki, które swoim wyglądem dopełnią niejedną stylizację. Swoją popularność zdobyły także dzięki niesamowitej wygodzie. Do czego pasują i jak nosić sznurowane botki? Będą modne nie tylko jesienią, ale sprawdzą się przez cały rok.

Czy sznurowane botki to ponadczasowy model obuwia?

Śmiało można powiedzieć, że botki sznurowane to ponadczasowy fason, który długo nie wyjdzie z mody. Mnogość wzorów, kolorów, materiałów i zdobień sprawia, że bez wątpienia każdy znajdzie model dopasowany do własnych preferencji i stylu. Sznurowane botki to buty posiadające dłuższe cholewki, które najczęściej sięgają do kostek. Możemy wybrać wariant na niewielkim obcasie, z platformą, płaską podeszwą, czy słupkiem.

W sklepach znajdziemy oczywiście obuwie z różnego rodzaju materiałów. Skórzane lub lakierowane botki to dobry wybór na bardziej deszczowe dni, ponieważ takie materiały będzie znacznie łatwiej utrzymać w czystości. Na jesienny sezon doskonale nadadzą się również sznurowane botki z zamszu lub nabuku, które po zaimpregnowaniu będą bardziej odporne na codzienne zabrudzenia.

Sznurowane botki na słupku to świetna alternatywa dla butów na obcasie. Za sprawą słupka będą znacznie stabilniejsze i wygodniejsze, a tym samym o wiele łatwiej będzie się w nich chodzić. Elegancki słupek optycznie wysmukli także naszą sylwetkę i sprawi, że nogi będą sprawiać wrażenie dłuższych.

Z czym zestawiać sznurowane botki?

Sznurowane botki możemy nosić niemal do każdej stylizacji. Wszytko zależy od tego, na jaki fason, kolor i materiał postawimy. Najbardziej uniwersalnym wyborem będą z pewnością czarne sznurowane botki, które pasują do większości kolorów i ubrań. W zależności od naszych preferencji możemy postawić na klasyczne sznurowane botki na słupku, modele motocyklowe pasujące do nieco bardziej odważnych outfitów oraz botki na płaskiej podeszwie, które ubierzemy zarówno do formalnych stylizacji, jak i na co dzień.

Sznurowane botki – stylizacje na co dzień

Motocyklowe botki sznurowane możemy natomiast zestawić ze skórzaną ramoneską i jeansami. Na zimniejsze dni lepszym wyborem będą grube legginsy, oversizowy sweter i kurtka parka, która dobrze wpisuje się w casualowy look. Latem motocyklowe sznurowane botki możemy zestawić z krótkimi jeansowymi spodenkami, basicowym t-shirtem i koszulą w kratę. W ten sposób otrzymamy modny look, który nada się na niejeden festiwal.

Wiązane botki na płaskiej podeszwie możemy z kolei nosić z jeansami, golfem i jesiennym płaszczem. Tego typu obuwie będzie świetnie pasować do sukienek o koszulowym fasonie, spódnic mini, jeansów, cygaretek, czy chinosów. Klasyczne, sznurowane botki możemy także śmiało zestawić z dresem i w ten sposób otrzymać look na spacer z psem, czy wyjście do sklepu.

Sznurowane botki na słupku w wersji eleganckiej

Sznurowane botki na słupku to doskonała alternatywa dla szpilek i butów na obcasie, którą śmiało możemy zestawić z bardziej eleganckimi ubraniami. Tego typu botki będą pasować do dzianinowych sukienek, tych w stylu boho, czy też tzw. szmizjerek. Dużą popularnością cieszą się botki sznurowane wstążką w szczególności te w jasnym kolorze, które będą dobrze komponować się z ubraniami w jasnej stylistyce. Dziewczęcy akcent wstążki z pewnością doda odrobinę romantyzmu całej stylizacji.

Botki sznurowane na słupku możemy bez obaw nosić również zimą. Ich grubsza podeszwa doskonale izoluje od podłoża, a stabilny słupek pozwoli nam chodzić nawet po śliskiej powierzchni. W sezonie zimowym botki wiązane możemy zestawić z długą spódnicą z dżinsu lub wełny. Jeśli chcemy stworzyć bardziej formalny look, lepszym wyborem będzie plisowana spódnica, którą możemy zestawić z golfem i eleganckim płaszczem.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Julia Wieniawa w dresie i Ola Kot w botkach odpoczywają nad polskim morzem