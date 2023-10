Modlitwa do św. Józefa ma szczególną moc. Oto treść

"Nie pozwól, by oddalił się od Pana Boga, by zbłądził na drogę Złego. Ty wiesz, że współczesny świat jest pełen niebezpieczeństw, tak bardzo o niego drżę. Proszę, strzeż jego życia. Otul go swą ojcowską opieką. Wiem, że przy Tobie będzie bezpieczny. Święty Józefie, przez Twą miłość do Maryi i Dzieciątka Jezus, błagam, wspieraj mnie, abym umiała być dobrym przykładem dla mojej wnuka, bym umiała być dla niego jak najlepszą babcią, bym zawsze umiała okazać mu jak najwięcej ciepła i miłości. Proszę, dodaj mi sił i zdrowia, bym jak najdłużej mogła cieszyć się rolą babci, bym jak najdłużej mogła być świadkiem wszystkiego, co będzie się działo w życiu mojego wnuczka. Rozjaśnij mój umysł, bym potrafiła wspierać go wtedy, gdy będzie tego potrzebował, by zawsze mógł na mnie liczyć. Święty Józefie, czuwaj przy moim wnuku tak, jak do końca czuwałeś przy Matce Boskiej i Dzieciątku Jezus. Podtrzymuj w naszej rodzinie ducha wiary, abyśmy wszyscy osiągnęli Królestwo Boże. Amen" - czytamy.