Modne klapki damskie na plażę i lato w mieście. Te modele będziemy nosić w wakacje!

Japonki damskie – nie tylko na plażę

Jeszcze do niedawna japonki damskie kojarzyły się z gumowymi klapkami pod prysznic. W tym sezonie jednak zyskują modowy wymiar. Do łask wracają modele, które nosiłyśmy w latach 2000. – na platformie lub masywnej podeszwie, zazwyczaj wykonane ze skóry. Takie klapki nosi między innymi Kendall Jenner. To buty, które świetnie współgrają zarówno z szortami, jak i z letnimi sukienkami. Co więcej: gwarantują wygodę. Jeśli więc lato to dla Ciebie czas aktywności, odkryj modne japonki damskie! Sprawdzą się na wakacyjnych wyjazdach i podczas lata w mieście.