Mydło dziegciowe. Jak może pomóc? Idealny kosmetyk na wiele problemów skórnych

Jeśli szukasz produktu, który złagodzi wszelkie zmiany na skórze, powinnaś pamiętać, że mydło dziegciowe zapewni najlepsze efekty. Nie musisz już zastanawiać się nad tym, jaki kosmetyk dopasować do swojej cery , ponieważ wystarczy jeden produkt, który spełni wszystkie twoje oczekiwania. Mydło dziegciowe nie kosztuje dużo, za to przynosi mnóstwo korzyści.

Mydło dziegciowe – z czego się składa?

Mydło dziegciowe zawiera w sobie dziegieć brzozowy, który jest wprost stworzony do mycia twarzy problematycznej. Czym jest dziegieć? To smolista substancja, którą uzyskuje się dzięki suchej destylacji drewna, kory oraz korzeni brzozy. Charakteryzuje się dosyć specyficznym zapachem, ale za to posiada mnóstwo ciekawych składników. Mydło dziegciowe dzięki zawartości składnika głównego, zawiera w sobie fenole, polifenole, substancje żywiczne, betulinę oraz kwas betulinowy. W dawnych czasach dziegieć był traktowany jako ceniony środek leczniczy.