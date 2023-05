Natalia Polcyn-Geisler: Holenderki mogą być dla Polek inspiracją

Natalia Polcyn-Geisler: W Holandii mieszka ponad 250 tys. Polaków, z czego większość to pracownicy tymczasowi, przyjeżdżający na kilka miesięcy lub zostający na stałe. To jedna z największych Polonii w Europie. Wielu z nich nie zna języka niderlandzkiego i przez to nabiera przekonania, że nadaje się tylko do prac fizycznych. Umówmy się – tylko ta część Polek żyjących w Holandii na stałe trafia na specjalistyczne stanowisko w renomowanej firmie. Większość potrzebuje wsparcia, bo nawet jeśli mają wysokie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, zaczynając swoją karierę w Holandii, wybierają pracę na produkcji.