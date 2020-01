Nadchodzą ostatki 2020. Kiedy kończy się karnawał?

Zgodnie z tradycją, karnawał rozpoczyna się 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. W tym roku zabawa karnawałowa trwa wyjątkowo długo, ponieważ dopiero pod koniec lutego będzie zarówno tłusty czwartek, jak i następujące po nim ostatki. Karnawał w 2020 roku obejmuje aż 51 dni, co daje łącznie blisko 7 weekendów, podczas których można śmiało bawić się oraz szaleć. Czym w takim razie są ostatki?

Mianem ostatków zwyczajowo określa się dni od tłustego czwartku do wtorku (ludowo nazywanego niegdyś „śledzikiem”). Następnie wypada Środa Popielcowa , która wyznacza czas Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, karnawał trwa łącznie do 25 lutego . Jak widzisz, został jeszcze miesiąc beztroskiej zabawy, więc wykorzystaj ten moment najlepiej, jak umiesz.

Karnawał i ostatni weekend

Karnawał 2020 i ostatki

Zgodnie ze starym zwyczajem, ostatki wyznaczające koniec karnawału, mają szczególne znaczenie we wtorek przed Popielcem. Ów dzień nazywany był "śledzikiem", ponieważ w ostatni dzień zabaw, każda gospodyni dokładnie czyściła patelnię z wszelkich oznak tłuszczu, po czym wieszała ją w najbardziej widocznym miejscu – każdy mógł zobaczyć, że niczego nie można smażyć na tłuszczu w czasie nadchodzącego Wielkiego Postu . Ostatki były czasem, gdy organizowano najhuczniejsze zabawy, w tym także wesela, na których tańczyło się do białego rana. W ostatnie dni karnawału, oprócz beztroskich uciech, jednym z punktów było najadanie się do syta, ze względu na nadchodzący czas poszczenia od potraw mięsnych i tłustych.

Karnawał – skąd wziął się zwyczaj?

Nie ma jednej definicji określającej faktyczne znaczenie samego słowa "karnawał". Najczęściej jednak wspomina się, że pochodzi z języka łacińskiego carnem levare, czyli "usuwać mięso". Dzięki temu wiemy, że karnawał to nic innego jak czas, gdy żegnamy się z mięsem przed zbliżającym się Wielkim Postem. Z kolei sama tradycja świętowania karnawału wzięła się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, czyli kultów płodności oraz kultów agrarnych. Wierzono, że im wyższe były skoki uczestników zabaw i tańców, tym bardziej obfite będą plony w danym roku. W Polce natomiast karnawał zwany zapustami, obfitował w wiele zwyczajów. Do najpopularniejszych należały przebieranki młodych chłopców za zwierzęta, a także tworzenie kukieł kozy czy konia. Przebrani i wyposażeni w podobne kukły mężczyźni wędrowali od wsi do wsi, aby zbierać "wykup". Jeżeli nic nie dostali, wówczas zabierali gospodarza i przetrzymywali go, aż nie wykupił się w karczmie.