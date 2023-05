Nagminny błąd z tujami. Zakazane po tym terminie

Tuje to popularne iglaki, które przez cały rok cieszą oko swoim zielonym kolorem. Nie straszne im mrozy, ale też i upały. Są stosunkowo łatwe w uprawie i mają niewielkie wymagania, co sprawia, że wiele osób decyduje się na zasadzenie ich na swojej posesji. Niestety, tuje często atakowane są przez szkodniki, a także choroby grzybowe, co widocznie odbija się na ich kondycji, a także wyglądzie.