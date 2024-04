Nie pij przed wyjściem z domu. Kleszcze tylko czekają

Wiosna i lato to czas, kiedy wszyscy powinniśmy uważać na owady. Choć część z nich jest całkowicie niegroźna, istnieją także takie, których ugryzienie może zakończyć się dla nas źle. Niektóre osoby są "łakomym kąskiem" dla kleszczy i komarów. Wystarczy, że spożywają alkohol.

Jak dodała, wszystko sprowadza się do tego, że ludzie po spożyciu alkoholu wytwarzają więcej bodźców, które przyciągają komary oraz kleszcze. Skutkiem spożycia napojów wysokoprocentowych jest nie tylko zwiększone pocenie się. Rozszerzają się też skórne naczynia krwionośne i zwiększa się oddawanie z organizmu ciepła i dwutlenku węgla.

Dodatkową rzeczą, która ułatwia kleszczom oraz komarom ugryzienie człowieka po alkoholu, jest to, że taka osoba albo siedzi albo wykonuje znacznie wolniejsze ruchy.

