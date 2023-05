Najbardziej uparty znak w całym zodiaku. Od dzisiaj stery przejmuje Byk

Byk to znak zdecydowany i konsekwentny. Konserwatywny w swoich poglądach – jest tradycjonalistą przywiązanym do wartości absolutnych. Wyróżnia go ambicja, a także stałość w dążeniu do celu. Wie, czego chce, i uparcie stara się to osiągnąć. Bardzo ważna jest dla niego wygoda, lubi otaczać się luksusem. Dobra materialne lepiej niż cokolwiek innego obrazują jego status społeczny. Byk jest dumny ze swoich osiągnięć i chce się nimi pochwalić.