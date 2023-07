Najmodniejsze stroje kąpielowe za mniej niż 150 zł

Swimwear dla każdego typu figury

Gama kostiumów kąpielowych jest tak szeroka, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Na topie są m.in. jednoczęściowe modele o sportowym kroju – idealne na basen. Tego lata świadomie wybieramy to, co dobrze leży i współgra z naszym typem urody. Do ciemnej karnacji pasują np. kostiumy w kolorze pomarańczy, a także jasnej zieleni. Aby zachować kilka elementów modelu dwuczęściowego, możemy założyć monokini – to strój, w którym górna i dolna część łączy się za pomocą pasa materiału na brzuchu. Charakterystyczne są też odważne wycięcia po bokach oraz wstążeczki i zapięcia. Jeżeli chętnie eksperymentujemy z dodatkami i mamy słabość do wzorzystych pareo, dobrą bazą będzie jednoczęściowy kostium w czarnym kolorze. W sklepach internetowych kupimy takie wersje już za 49,99 zł, natomiast kolorowe – za 79,99 zł.