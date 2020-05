Natalia Siwiec pokazała mieszkanie. Uwagę zwraca niesamowita podłoga

Natalia Siwiec ma przezroczysta podłogę

Na nagraniu córka modelki – Mia – bawi się, obserwując swoje zabawki. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zabawką jest duży czarny samochód, a wpatruję się z niego przez szklaną podłogę. To właśnie przezroczysta podłoga w nowoczesnym stylu jest wyjątkowym elementem wystroju mieszkania Natalii Siwiec. Dzięki niej, osoby będące na piętrze, mogą obserwować to, co dzieje się w pomieszczeniu niżej.