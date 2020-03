Nauczycielka pokazała, jak się zasłaniać podczas kaszlu. Wirus się nie rozprzestrzenia

Laurie Goff uczy dzieci w wieku przedszkolnym i z kaszlem ma na co dzień do czynienia. Przedszkolanka z Seattle w USA zaprezentowała na krótkim filmiku, jak prawidłowo kaszleć, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zarazków. Na wideo zademonstrowała też, jak tego nie robić. Warto obejrzeć.

Kaszel objawem koronawirusa

Powszechny sposób na uniknięcie rozprzestrzeniania zarazków przy kaszlu lub kichaniu to zasłonięcie ust dłońmi. To błąd – mówi Amerykanka. Rękoma dotykamy później wielu różnych rzeczy, witamy się z ludźmi. Wirus idzie w świat. Po takim kasłaniu lub kichaniu trzeba od razu myć ręce – minimum 20 sekund – co zajmuje czas. Natomiast po drodze do łazienki już możemy roznieść zarazki.