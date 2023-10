Nawet 1000 zł kary. Przyłapani w lesie płacą wysokie mandaty

Łamanie przepisów w lesie. Ile będzie nasz kosztować?

Wysokość kary zależy od stopnia dewastacji zieleni. Wjazd do lasu w nieoznakowanym miejscu to grzywna od 20 do 500 złotych. Z kolei wjazd i zniszczenie chronionej rośliny podwyższa karę do nawet 1000 złotych.