Nie chciała tego zobaczyć. Pokojówka z Malty "przyłapała" gości

W rozmowach towarzyskich często pojawia się temat dotyczący zachowania Polaków podczas urlopów. Niekiedy jest to powodem do żartów. - Jak słyszę, że ktoś opowiada o tym, że Polacy za granicą są straszni, to wiem, że po prostu nie spotkał nigdy Anglika na wakacjach - mówi Natalia, która pracuje w jednym z hoteli na słonecznej Malcie.