Nie chowaj tam pieniędzy. Złodziej na pewno je znajdzie

W dzisiejszych czasach posiadanie konta w banku to konieczność. Mimo to wielu Polaków trzyma swoje oszczędności w domu. To duży błąd, bowiem włamywacze znają wszystkie kryjówki. Gdzie nie trzymać pieniędzy w domu?

Statystki są nieubłagane. W ostatnich latach odnotowuje się coraz większą ilość włamań do domów. W 2022 roku doszło do 35 tys. wtargnięć i nic nie wskazuje na to, aby ich ilość miała się zmniejszyć.

"Aż 55,1 proc. Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, przyznało, że oszczędności trzyma "w skarpecie" - informuje portal Kobieta Gazeta.pl. Jesteś jedną z takich osób? Miej się na baczności. Złodzieje wiedzą, gdzie je trzymasz.

Jak działają złodzieje?

Większość włamań ma miejsce w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżamy na urlopy. Opuszczony dom to nie lada gratka dla złodziei. Zorganizowane grupy przestępcze tygodniami przygotowują się do rabunku. Obserwują domy, a nawet przeszukują śmieci, aby dowiedzieć się więcej o właścicielu.

Zdarza się jednak, że złodzieje działają impulsywnie. Wbiegają do domów i zabierają wszystko, co można potem sprzedać. Najczęściej są to telewizory, laptopy, biżuteria czy gotówka. Włamywacze wiedzą, gdzie ich szukać. Trzymasz oszczędności w domu? Dowiedz się, gdzie lepiej ich nie chować.

Trzymasz tu oszczędności? Narażasz się na kłopoty

Niezaplanowany rabunek wiąże się z ogromnym ryzykiem. Złodzieje działają bardzo szybko, ale skutecznie. W jakie miejsca zaglądają najczęściej? W szafki, szafy, komody i bieliźniarki. Nie omieszkają się zajrzeć do łazienki. Przeszukają nawet kosz na brudną bieliznę.

Jeśli włamywacze mają więcej czasu, sprawdzą sypialnie i pokoje dziecięce. W jakich miejscach szukają pieniędzy? W koszach na zabawki, na półkach z książkami, półkach z płytami CD, w szafkach nocnych, szafkach kuchennych, materacach i przestrzeni pomiędzy ścianą a lustrem.

Chcesz ochronić się przed kradzieżą pieniędzy? Nie trzymaj ich w domu. Wrzuć je na konto oszczędnościowe lub na lokatę. Wbrew obiegowej opinii, inflacja nie ma wpływu na ich wartość. Masz dużą ilość gotówki? Zainwestuj ją w złoto. Możliwości jest dużo.

