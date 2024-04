Nie mają gdzie iść z problemami. Niewielu terapeutów ich przyjmuje

Marta Szarejko: W czasie pandemii trafiłam na webinar prowadzony przez terapeutę par. Na żywo oglądało go kilka tysięcy osób. Wyobraziłam sobie ludzi, którzy rozważają ratowanie swoich związków i pomyślałam, że to interesujący temat. Sama zresztą chciałam się dowiedzieć, jak wygląda taka terapia. A potem, przygotowując się do rozmów, uświadomiłam sobie, jak wiele stereotypów na jej temat mam w głowie. Jednym z nich było to, że to zwykle kobiety inicjują terapię.