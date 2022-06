Miała pięć lat, kiedy świadek Jehowy wykorzystał ją seksualnie. "Wpojono mi, że nie mogę o tym nikomu mówić"

Mia* urodziła się w rodzinie, która należała już do społeczności świadków Jehowy. Jej rodzice wstąpili do organizacji w wieku 18 lat, a ona od dzieciństwa uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, gdzie zajmowali się nią także inni świadkowie. Jednym z nich była kobieta, która miała synów, w tym 15–letniego. To on wykorzystał 5–letnią Mię.