Nieudana stylizacja Jennifer Lopez? Podarte spodnie to dopiero początek

Gwiazda założyła do tego czarne obuwie sportowe, a do ręki wzięła bardzo dużą, skórzaną torbę, która nie pasowała do reszty. Gdyby zostawić sam czarny top, a na ramię zarzucić praktyczną, ale niezobowiązującą torbę typu shopper w dowolnym kolorze, to stylizacja zostałaby z pewnością nieco uratowana.