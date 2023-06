Nigdy nie wynoś z hotelu. Oskarżą cię o kradzież

- Trzeba nazwać rzeczy po imieniu - to jest kradzież. Jest to także obciach. Hotelarze nie powinni odpuszczać - stwierdza Karol Weber i dodaje: - Gość płaci za usługę, ale wszystko, co znajduje się w pokoju, nadal należy do hotelu. Kradzież jest nie tylko nieetyczna, ale także narusza prawa własności. Hotelarze muszą podjąć działania mające na celu ochronę swojego mienia i zapewnienie uczciwego pobytu gościom. Niezależnie od prób zrekompensowania kosztów wyjazdu, kradzież nie jest akceptowalnym rozwiązaniem.