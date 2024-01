Notorycznie mylą go z gangsterem. Martwi się o rodzinę

W czwartek Piotr Gulczyński, który widzom dał się poznać jako "Gulczas" z 1. edycji "Big Brothera", przeczytał o własnej śmierci. Pomylono go bowiem z członkiem tzw. "grupy mokotowskiej". W najnowszym wywiadzie opowiedział, co czuł, gdy cała Polska uznała go za zmarłego.