Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 5 godzin temu Nowa linia NIVEA Naturally Good - naturalnie 100% transparentności Potrzeba kontaktu z naturą jest często kluczem do osiągnięcia odpowiedniej równowagi - także w pielęgnacji skóry. Inspiracja, a jednocześnie czerpanie z natury, aby stworzyć niezwykle skuteczne produkty, dało początek nowej linii NIVEA Naturally Good, która dzięki prostej i w 100% przejrzystej formule pielęgnuje skórę w harmonii z jej naturą. To wszystko, by wyglądać i czuć się wyjątkowo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa Nivea Kobiety na całym świecie coraz chętniej poszerzają wiedzę na temat formuł, wykorzystywanych składników i ich roli w produktach pielęgnacyjnych. Dlatego NIVEA, w oparciu o ponad 100 lat doświadczeń i badań, prezentuje pierwszą naturalną linię Naturally Good bazującą w 98% i 99% na składnikach pochodzenia naturalnego i organicznego takich jak: aloes, zielona herbata, olej arganowy, olejek migdałowy oraz z nasion jojoba. Te cenne składniki, pochodzące z ekologicznych upraw, zapewniają uczucie świeżej, jędrnej i nawilżonej skóry. Proste formuły prosto z natury Formuła każdego produktu z nowej linii Naturally Good oparta jest na jednym kluczowym organicznym składniku. Aloes, otrzymany z miąższu liści, zawarty w rozświetlającym kremie na dzień, stymuluje odnowę komórkową, a także głęboko nawilża skórę. Olejek arganowy w regenerującym kremie na noc wspomaga naturalny proces regeneracji skóry, natomiast zielona herbata, jako naturalny antyoksydant – obecna w nawilżającym mleczku oczyszczającym oraz odświeżającym toniku - pozostawia skórę jędrną i odświeżoną. Pozostałe składniki użyte w linii Naturally Good, takie jak olejek z nasion jojoba oraz migdałowy regenerują, odżywiają i wygładzają skórę. Połączenie i zamknięcie tych wszystkich składników pochodzenia naturalnego w nowoczesne formuły zapewnia kompleksową pielęgnację. „Dzięki temu, że formuły produktów z linii NIVEA Naturally Good są w 100% przebadane, mamy pewność, że dostarczamy skórze tylko najlepsze składniki” – mówi Dr n. med. Magdalena Łuczkowska, dermatolog i ekspert NIVEA. „W rezultacie nowe produkty do pielęgnacji korzystnie wypływają na regenerację skóry i dostarczają cennych składników dla każdego typu cery” - dodaje. Naturalnie 100% transparentności Linia NIVEA Naturally Good dedykowana każdemu rodzajowi skóry powstała z myślą o połączeniu w jak największym stopniu składników pochodzenia naturalnego, czyli 98% i 99% w zależności od danego produktu. Pozostałe 1% oraz 2% składników dodatkowych zapewniają trwałość i bezpieczeństwo formuły. Rozświetlający krem na dzień oraz regenerujący krem na noc zawierają kombinację olejków i emolientów – mających właściwości pielęgnacyjne i wygładzające – takich jak olej jojoba, masło shea oraz gliceryny, czyli środka nawilżającego. Nawilżające mleczko oczyszczające to połączenie m.in. wygładzającego oleju z nasion rzepaku i gliceryny, z kolei odświeżający tonik łączy kwas mlekowy i glicerynę. Użyte opakowania przystosowane są do ponownego recyklingu, co przyczynia się do dbałości o środowisko. ZAPYTAJ EKSPERTA: Jaka jest różnica między „składnikami naturalnymi” a „naturalnego pochodzenia”? Które lepiej oddziałują na skórę? „Naturalne składniki są otrzymywane wyłącznie z roślin, zwierząt, minerałów lub mikroorganizmów. Do ich produkcji dozwolone są tylko te procesy, które nie zmieniają struktury chemicznej (molekularnej). Natomiast składniki pochodzenia naturalnego uzyskuje się z roślin, zwierząt, minerałów lub mikroorganizmów z zamiarem modyfikacji chemicznej. W ostatecznym surowcu składniki te muszą zachować ponad 50% swojej struktury molekularnej (stanu naturalnego) po przetworzeniu, włącznie z wodą. Trudno kategorycznie określić, które z tych składników mają lepszy wpływ na skórę. Z jednej strony wydawałoby się, że w 100% naturalne składniki będą idealnie komponować się z fizjologią skóry. Z drugiej strony część z substancji pochodzenia naturalnego dzięki modyfikacji chemicznej zyskuje, bo zostaje np. pozbawiona alergizujących białek lub zapewnia się im większą trwałość. Czasami wybieramy tylko te składniki roślin, które idealnie odpowiadają danej potrzebie skóry, np. takie lipidy, które występują fizjologicznie w skórze człowieka. Najważniejsze jest, aby formuła kosmetyków, w których te składniki zostaną zawarte, zapewniała nie tylko poczucie bliskości z naturą, ale przede wszystkim skuteczność

i bezpieczeństwo.” Poznaj nową linię NIVEA NATURALLY GOOD Aloesowe rozświetlenie z kremem na dzień NIVEA NATURALLY GOOD

Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego, pozostałe 1% składników zapewnia bezpieczeństwo i trwałość formuły. Odświeżająca formuła z organicznym aloesem oraz olejkami jojoba i migdałowym, sprawia, że skóra jest głęboko nawilżona i pełna blasku. • Nawilża skórę przez 24h

• Pozostawia uczucie świeżości na skórze

• Dla zdrowo wyglądającej cery Naturalna regeneracja z kremem na noc NIVEA NATURALLY GOOD

Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego, pozostałe 1% składników zapewnia bezpieczeństwo

i trwałość formuły. Organiczny olejek arganowy regeneruje skórę w ciągu nocy i pozostawia ją nawilżoną. Długotrwale nawilża przez 24h i sprawia, że skóra jest miękka w dotyku.

•

• Wspomagają naturalny proces regeneracji skóry nocą

• Pozostawia skórę jędrną i miękką

• Zawiera cenne olejki jojoba oraz migdałowy Odświeżający tonik z organiczną zieloną herbatą NIVEA NATURALLY GOOD

Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, pozostałe 2% składników zapewnia bezpieczeństwo i trwałość formuły. Usuwa pozostałości po makijażu, także wodoodpornym oraz wszelkie zanieczyszczenia. • Zapewnia uczucie czystej, jędrnej oraz świeżej skóry

• Harmonia z naturalnym pH skóry

• Usuwa każdy rodzaju makijażu Nawilżające mleczko oczyszczające z organiczną zieloną herbatą NIVEA NATURALLY GOOD

Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego, pozostałe 1% składników zapewnia bezpieczeństwo

i trwałość formuły. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, w tym wodoodporny makijaż oraz tusz. • Usuwa makijaż, także wodoodporny

• Nie wymaga mocnego pocierania powiek

