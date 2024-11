Co warto jeść w trakcie miesiączki? Lekarka nie ma wątpliwości

W porzekadle "jesteś tym, co jesz" może być więcej prawdy, niż przypuszczamy. Jak twierdzi dr n.med Magdalena Cubała istnieją produkty, zawierające pewne związki, które łagodzą bolesne objawy miesiączki. O czym dokładnie mowa? Na liście znalazły się:

Owoce bogate w antocyjany , czyli przeciwutleniacze zmniejszające stres oksydacyjny, a także pomagające dostarczać składniki odżywcze, pomagające zmniejszyć skurcze menstruacyjne. Do tych owoców zaliczamy jeżyny, winogrona, borówki, żurawinę oraz arbuza.

Co jeszcze? Wolno wchłaniane węglowodany, jak kasza gryczana oraz dziki ryż. Jak przeczytamy w poście, "węglowodany o niskim indeksie glikemicznym pomagają utrzymać stały poziom cukru we krwi podczas okresu. Mają wysoką zawartość witamin z grupy B, magnezu, manganu i miedzi".

