"Noworoczne rozwody". Prawniczka mówi, co za nimi stoi

- To był przypadek – mąż był na kwarantannie, ja u rodziców. Było mi wstyd, bo czułam, że przeżywam naprawdę bardzo udany czas i że w ogóle nie brakuje mi męża - a przecież powinnam za nim tęsknić. Z czasem zaczęło się między nami psuć coraz bardziej i później już świadomie spędzaliśmy Boże Narodzenie osobno – ja jechałam do swojej rodziny, on do swojej, ja na wakacje, a on na mszę. I właśnie w czasie Wigilii, kiedy patrzyłam na rodzinę mojego brata, zrozumiałam, że muszę się rozstać. Nie chcę spędzać kolejnych świąt ani innych okazji w ten sposób, tylko z kimś, kogo naprawdę kocham.