Odebrała telefon. Mąż obraził się i do dziś milczy

Jaka mówi Teresa, trudno przewidzieć, co w jej mężu wywoła obrazę i nastanie cichych dni. – Ostatnio odebrałam telefon w czasie meczu piłki nożnej i podobno rozmawiałam tak głośno, że mąż nie słyszał, co powiedział komentator - wspomina kobieta. – W efekcie przez cztery dni nie odzywał się do mnie. Innym razem obraził się, bo miałam przyjść z pracy o piątej, a poszłam z koleżanką na kawę i wróciłam o siódmej. Milczenie trwało tydzień. Kiedyś bardzo się tym przejmowałam, miałam poczucie, jakby mąż mówił do mnie: "dla mnie nie istniejesz". Teraz nie zwracam już na to uwagi. Traktuję go trochę jak niepełnosprawną osobę, która ma taką dysfunkcję. Ale wiele lat zajęło mi przyzwyczajenie się do tego.