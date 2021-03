Odesłali ciężarną do domu. Tego samego dnia urodziła martwe dziecko

12 marca we włocławskim szpitalu doszło do tragedii. Jak podaje portal Dzień Dobry Włocławek, tego samego dnia do komendy policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące urodzenia martwego dziecka. Prokuratura wszczęła już postępowanie.

Share

Do policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące urodzenia martwego dziecka. Źródło: Getty Images , Fot: De Agostini