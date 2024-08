Pojechała na plażę w Kołobrzegu. Nie spodziewała się takiego widoku

Redaktorka serwisu Onet Podróże wybrała się do Kołobrzegu, gdzie przeżyła niemałe zaskoczenie, widząc to, co dzieje się na tamtejszych plażach. Choć najczęściej można tam spotkać prawdziwe "morze" parawanów, ona sama natknęła się jedynie na garstkę plażowiczów.