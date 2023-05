"Ogień" - pisali fani. Zapozowała w spektakularnej sukience

Edyta Golec od samego początku istnienia Golec uOrkiestra współtworzy grupę. Od lat związana jest z muzyką folkową. Jeszcze w szkole średniej związała się z Łukaszem Golcem, który zaprosił ją do grania w kapeli "Wierchy" z Milówki, a następnie w 1998 roku, rodzina Golców założyła formację znaną do dziś.

Sukienka zachwyca nie tylko konstrukcją, ale wzorem. Czerwona kreacja we białe paski — kolorem nawiązuje do folkloru, z kolei paski dodają jej wakacyjnego, nieco morskiego klimatu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!