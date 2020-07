Ola i Michał Żebrowscy murem za Trzaskowskimi. Tak okazują poparcie

Ola i Michał Żebrowscy nie są jedynymi celebrytami, którzy nawołują do uczestnictwa w tegorocznych wyborach prezydenckich. Gwiazdy w mediach społecznościowych zachęcały do uczestnictwa w pierwszej turze wyborów i nie zwalniają przed drugą. O ile większość znanych nie zdradza się ze swoimi poglądami politycznymi, poprzestając na zachęcaniu do oddania głosu na któregokolwiek z kandydatów, o tyle Żebrowscy w swojej przedwyborczej agitacji jasno opowiadają się za jednym kandydatem.