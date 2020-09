szampon do włosów

Szampon w kostce. Dlaczego jest lepszy od kosmetyku w płynie? Poznaj właściwości i sposób użycia

Szampon w kostce jest coraz popularniejszy spośród ekologicznych kosmetyków. To doskonały pretekst do całkowitej rezygnacji z plastiku na rzecz zdrowszych rozwiązań dla środowiska. Popularność szamponu w kostce cieszy, ponieważ oznacza, że losy naszej planety nie są tak obojętne jej mieszańcom. Wybór takiego kosmetyku to mały, ale świadomy krok podczas zakupów.

Szampon w kostce to sposób na zadbane włosy w zgodzie z naturą. (123RF)