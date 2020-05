Olej rzepakowy. Skuteczny pomocnik przy pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry głowy

Olej rzepakowy – jakie składniki zawiera?

Olej rzepakowy powstaje w wyniku procesu wyciskania nasion rzepaku. Zawiera w sobie bogaty wachlarz cennych składników, a wśród nich możemy wyróżnić: witaminy A, D, E, K, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz sterole roślinne. W końcu organizm ludzki nie wytwarza tego typu kwasów, choć są one konieczne do prawidłowego funkcjonowania. Olej rzepakowy dzięki zawartości witaminy A, wspiera kondycję skóry oraz oczu. Może z powodzeniem zastąpić oliwę z oliwek do olejowania włosów, ponieważ zadziała równie wzmacniająco, odżywczo oraz nawilżająco. Zadziała jeszcze lepiej, gdy borykasz się z suchą i wrażliwą skórą głowy, ponieważ nie podrażnia, w przeciwieństwie do innych olejów.