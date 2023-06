Olejek do ust od Your KAYA - efekt glow i dogłębne nawilżenie gwarantowane

W Your KAYA wierzymy, że nie trzeba wiele, aby podkreślić naturalny blask - mówi twórczyni marki, Kaja Rybicka. - Dlatego nasz nowy olejek zapewnia naturalny, minimalistyczny nude makeup i maksymalnie lśniące usta. Co więcej, po zimie wargom przyda się mocna dawka odżywienia i zmiękczenia, bez efektu klejenia, a to właśnie oferuje nasz nowy produkt. - podkreśla.