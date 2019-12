Olga Frycz pomaga umierającej Julce. Jej słowa chwytają za serce

Olga Frycz dołączyła do zbiórki, aby wspomóc leczenie 5-miesięcznej Julki. Dziewczynka jest ciężko chora i każdego dnia walczy o życie na oddziale intensywnej opieki medycznej. "Codzienne przed snem wpłacam kasę. Inaczej nie potrafię zasnąć" – przyznała aktorka.

Jakiś czas temu Joanna Koroniewska apelowała o pomoc dla umierającej Julki, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. "To śmiertelna choroba, która odbiera jej życie kawałek po kawałku. Zabija powoli – mięsień po mięśniu. Bez leczenia w końcu zabierze oddech, zatrzyma serduszko… Stoimy przed jedyną szansą na życie. Ta szansa to kolosalnie droga terapia genowa lekiem Zolgensma w Stanach Zjednoczonych, która musi odbyć się do drugiego roku życia Julci" – apelują rodzice dziewczynki.

Olga Frycz pomaga chorej Julce

Teraz do akcji dołączyła Olga Frycz, która sama jest matką, więc tym bardziej chce pomóc chorej Julce. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie dziewczynki z podpisem: "Codzienne przed snem wpłacam kasę. Inaczej nie potrafię zasnąć". Do tego dołączyła screen wpłaconej kwoty. Podpisuje się w imieniu swoim i córki: "Olga i Helena". "Jak co wieczór przed snem myślimy o was ciepło. Julcia, bądź dzielna. Walczymy o ciebie. A wam drodzy rodzice przypominam, że nie jesteście sami. Walczymy z wami" – napisała aktorka na stronie zbiórki.