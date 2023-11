Organizowali "mieszkaniówki". Zwerbowali kilkadziesiąt kobiet

"Członkowie grupy organizowali im miejsce pracy, umawiali klientów, wykonywali sesje zdjęciowe, przywozili do klientów, a także zapewniali bezpieczeństwo pracy, w zamian za co kobiety oddawały im połowę zarobionych pieniędzy. Według śledczych miesięczny dochód mógł wynieść blisko 90 tys. zł. Uzyskane środki finansowe inwestowane były między innymi w nieruchomości znajdujące się na terenie woj. mazowieckiego" - czytamy w komunikacje CBŚP.

Funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚ przy wsparciu śledczych z Zarządu w Warszawie zatrzymali na terenie Warszawy i Torunia trzy osoby – dwie kobiety i mężczyznę, w wieku od 36 do 60 lat. Oprócz tego zabezpieczyli niemal 40 tysięcy złotych, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pałkę teleskopową oraz luksusowe zegarki.

Zatrzymanych doprowadzono do prokuratury. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych warte blisko milion zł.

