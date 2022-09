Osiem mitów na temat pierwszego razu. Ten o ciąży przeraża

– Często rozmawiam o tym w swoim gabinecie. Podkreślam, że materiały pornograficzne są przeznaczone co do zasady wyłącznie dla osób dorosłych. Pornografia utrwala wiele mitów dotyczących inicjacji seksualnej, a co za tym idzie, późniejszego życia seksualnego kobiet i mężczyzn. Negatywne przekonania na temat tego, jak mogłaby wyglądać inicjacja seksualna w rzeczywistości, wytworzone po styczności z materiałami pornograficznymi mogą powodować kompleksy i niezadowolenie oraz wpływają na postrzeganie siebie w procesie rozwoju seksualnego – zaznacza specjalistka.