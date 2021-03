Pamiętacie Tatu? Tak dziś wygląda Julia

Zakochane nastolatki

W 2003 Lena i Julia wystąpiły w 48. Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie zajęły trzecie miejsce. Wówczas kariera duetu nabrała tempa - utwory Tatu szturmem wtargnęły na światowe listy przebojów. Furorę zrobiła zwłaszcza piosenka "All the things she said" i towarzyszący jej teledysk, w którym wokalistki namiętnie się całują. Był to "zabieg" wymyślony przez ówczesnego menadżera grupy, Iwana Szapowałowa, który postanowił wykreować miłość między dwiema Rosjankami.