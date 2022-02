Panie Stanowski, czas na ważną lekcję historii. Historii, która nie była dla kobiet łaskawa [OPINIA]

Zdaniem Stanowskiego polskie naukowczynie to fikcyjne osoby. Nie zadał sobie trudu, by sięgnąć chociażby do wspomnianej "Akademii", gdzie poznajemy sześć kobiet, których nazwiska zapisały się w historii nauki: Marię Skłodowskią-Curie, Zofię Kielan-Jaworowską, Marię Czaplicką, Hannę Hirszfeldową, Wilhelmę Iwanowską oraz Magdalenę Iwanowską. Mało? Spokojnie, lista jest znacznie dłuższa.