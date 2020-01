Paula nie może przestać myśleć o kuzynie. Na tej imprezie był z nią narzeczony

Paula na rodzinne uroczystości zawsze zabierała ze sobą narzeczonego. Wiosną na jednej z imprez zauważyła nietypowe zachowanie kuzyna. Od tamtej pory wszystko się zmieniło.

Spotkania przy rodzinnym stole są okazją do wymiany zdań z dawno niewidzianymi krewnymi. Paula bywała na nich razem z narzeczonym. W końcu nic tak nie zbliża partnerów, jak obcowanie ze swoimi rodzinami.

W jeden z wyjątkowo ciepłych, wiosennych dni, Paula założyła na rodzinną imprezę letnią, krótką sukienkę ze sporym dekoltem. To właśnie wtedy zauważyła, że jeden z młodszych kuzynów często zerka w jej kierunku.

Od tamtej pory nie może przestać myśleć o tym, że mu się podoba i mimowolnie, gdy wie, że go spotka, stara się podkreślać swoją kobiecość. Zapytała użytkowników forum WP Kafeteria , co powinna myśleć o zachowaniu kuzyna?

Paula spodobała się kuzynowi

Komentujący starali się wyjaśnić dziewczynie, że jedni mężczyźni robią to bardziej dyskretnie, innym to nie wychodzi, ale na pewno nie ma w jego zachowaniu złych intencji. Paula przyznała, że nie wini go, ale jest jej szkoda chłopaka, bo przecież i tak nic z tego nie będzie.