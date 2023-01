Pchnij palcem końcówkę. Nie uwierzysz, co ukrywa się w konturówce

Kredka do ust po tygodniach użytkowania straciła pożądany kształt? Szukasz temperówki w trzeciej kosmetyczce, starym piórniku szkolnym lub wśród zabawek dziecka? Rozwiązanie jest bliżej niż myślisz. Dokładnie pod ręką, a właściwie to siedzi w samej kredce. To odkrycie było niemałym, ale przede wszystkim miłym zaskoczeniem – w końcu kto nie lubi produktów "2w1"?