Perfumy na tobie nie pachną? Oto błędy, które prawdopodobnie popełniasz

Aplikowanie perfum w nieodpowiednich miejscach

Czy wiesz, które miejsca na ciele najlepiej spryskiwać się perfumami? Dwa najpopularniejsze to oczywiście boki szyi oraz nadgarstki i nie jest to wcale złe rozwiązanie. Jednak znacznie lepszym wyborem będą inne miejsca – za uszami, tył szyi oraz obojczyki. To sprawi, że każda osoba, witając się z tobą buziakiem w policzek, poczuje perfumy.