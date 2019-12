WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 moda damskadamska bieliznaporadnik kupującego Sylwia Ścibak wczoraj (15:41) Piękne koszulki nocne. Prezent pod choinkę last minute Szukasz pomysłu na ekskluzywny prezent gwiazdkowy dla siebie albo bliskiej kobiety? Możesz kupić bieliznę, a najlepszym wyborem będzie skromna, lecz elegancka koszulka nocna. Sprawdź nasze propozycje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nie masz pomysłu na prezent dla mamy albo siostry? Kup koszulkę nocną (iStock.com, Fot: GeorgeRudy) Trafny prezent dla każdej kobiety Koszulka nocna to trafny pomysł na prezent. Po pierwsze, jest elegancka, więc zadowoli każdą kobietę, która otacza się przyjemnymi dla oka rzeczami i sama lubi czuć się ekskluzywnie albo która rzadko może sobie pozwolić na odrobinę luksusu. Po drugie, nie jest tak wyzywająca jak chociażby koronkowy biustonosz czy majtki, które bardzo często są kupowane przez panów dla swoich wybranek. Po trzecie, jest też uniwersalna i powinna zadowolić zarówno trzydziestolatki, jak i sześćdziesięciolatki. Jeśli znajdziemy odpowiedni model dostosowany do gustu oraz oczekiwań, możemy być niemal pewne, że spełni swoje zadanie i wywoła uśmiech na twarzy. Wybór koszulki może być trudny ze względu na to, że fasonów w sklepach jest mnóstwo. Znajdziemy zarówno proste i funkcjonalne modele w "piżamowym" stylu, mające delikatne kolory i deseń w kształcie np. kwiatów, jak i bardzo zmysłowe egzemplarze na cienkich ramiączkach, uszyte z śliskiego materiału, wykończone elegancką koronką w dolnej części i przy dekolcie. Te drugie powinny się spodobać zwłaszcza tym paniom, które na co dzień unikają "ładnych" rzeczy i chcą od czasu do czasu (a raczej co noc) poczuć się zmysłowymi kobietami wartymi ekskluzywnych akcesoriów i bielizny. Rozmiar i krój Kupując koszulkę na prezent, weźmy pod uwagę przede wszystkim rozmiar. Rozmiary koszulek nocnych podaje się w standardowych oznaczeniach obowiązujących także w przypadku ubrań (literowych albo liczbowych, np. S, 34). Nie musimy koniecznie znać dokładnych wymiarów sylwetki, bo koszulka nie jest bielizną, która ma być idealnie dopasowana do ciała, tak jak w przypadku biustonosza. Jeśli będzie lekko wisieć, to nawet lepiej, bo to pozytywnie wpływa na komfort spania. Drugą ważną kwestią jest krój dopasowany do typu sylwetki. Im lepiej wybierzemy w tym aspekcie, tym trafniejszy prezent kupimy. Jeśli bliska nam kobieta ma kształtną sylwetkę i może się pochwalić wyraźnym wcięciem w talii, wybierzmy model bardziej dopasowany, który zaznaczy różnicę między biodrami a biustem. Panie, które nie są zadowolone ze swojego krągłego brzucha czy szerokich bioder i często zakrywają te partie ciała, prawdopodobnie zechcą nosić koszulki odcinane pod biustem, które tuszują dolną część sylwetki. Panie z dużymi piersiami mogą nosić koszulki je eksponujące, mające np. koronkowe, miękkie miseczki. Panie z mniejszym biustem, które chcą go nieco powiększyć, prawdopodobnie ucieszą się z modeli z usztywnianymi miseczkami, wypełnionymi dodatkową warstwą gąbki. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne