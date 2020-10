„Płynne złoto” z polskich pól

Olej rzepakowy to bogate źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych: omega-6 i omega-3. Stanowią one blisko 30 % składu oleju. Dodatkowym atutem jest stosunek obu kwasów do siebie, który wynosi 2:1 i jest idealny z punktu widzenia żywieniowego. Olej rzepakowy zawiera najmniej spośród wszystkich olejów roślinnych niekorzystnych z punktu widzenia żywieniowego nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest to bardzo istotny czynnik w żywieniu najmłodszych. Olej rzepakowy to idealne źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3. Wpływają one na prawidłową gospodarkę lipidową organizmu. Przeciwdziałają rozwojowi, jak i wspomagają leczenie chorób układu krążenia przede wszystkim poprzez wpływ na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Warto wspomnieć, że są one również niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci oraz odpowiedniej pracy układu nerwowego i narządu wzroku.