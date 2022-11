Po czym rozpoznać kłamcę? Wszystko zdradza mowa ciała

Widzisz, że osoba, z którą rozmawiasz, nagle odchyla się do tyłu? Ten gwałtowny ruch zazwyczaj oznacza układanie w głowie kłamstwa. Nagłe schylanie się do przodu również nie jest dobrym sygnałem. To ostrzeżenie, że mamy do czynienia z nałogowym kłamcą. Osoby, które specjalizują się w zatajaniu prawdy, najpierw próbują stworzyć aurę bliskości, aby potem już bez przeszkód uraczyć kogoś pięknym kłamstwem.