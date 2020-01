WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Po roku znajomości zaczęła naciskać na ślub. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała Kobiety przed 30-tką w stałym związku często już zaczynają myśleć o ślubie. Rozmowy z mężczyznami na ten temat kończą się różnie. Często kłótnią, a nawet rozstaniem. 28-latka po rozmowie ze swoim partnerem o kolejnym etapie w związku kompletnie się załamała. 28-latka naciskała na ślub. Słowa, które usłyszała, ją zaskoczyły (Agencja Gazeta) "Za krótko się znamy" – usłyszała 28-latka, gdy zaczęła lekko naciskać swojego 32-letniego chłopaka, żeby wzięli ślub. "Jego reakcja mnie po prostu osłupiła" – wyznała. Według niej rok znajomości to wystarczający czas, żeby kogoś dobrze poznać. "To był początek tego, czym zamierzał mnie poczęstować" - zaznaczyła zirytowana kobieta na forum WP Kafeteria. "Powiedział, że dla niego ślub to ostateczność, że jak ludzie się kochają, to śluby są im niepotrzebne. Ja myślę inaczej - że ślub jest wyrazem miłości, pewnej gwarancji" - dodała. Usłyszała jeszcze od niego, że nie chce mieszkać na stale z jakąkolwiek kobieta. Nawet gdyby wzięli ślub, chce aby każdy prowadził swoje życie. "Bardzo się rozwścieczyłam i nie obyło się bez paru ostrych słów. Ja go kocham, a on mi stawia takie warunki" - wyznała 28-latka. O pomoc poprosiła internautów. Ślub - ona już chce, dla niego to za wcześnie "Chce mieć inne związki bez twej wiedzy, taki ktoś nie nadaje się na męża ani na partnera" - odpowiedziała kobiecie inna forumowiczka. "A czemu poruszyłaś najpierw temat ślubu a nie wspólnego mieszkania?" - zaciekawiła się inna. "Nie wiem kto tu warunki stawia... tylko ty - ślub. Na co ci ten ślub? Może naprawdę uważa, że mało się znacie, boi się. Ślub nie daje żadnej gwarancji, chyba że chodzi ci tylko o kasę męża" - podkreśliła kolejna.