WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 damskie buty sportowe 5 godzin temu Ponadczasowe modele damskich butów sportowych, które nigdy nie wyjdą z mody Mają długą historię, uniwersalny design i jakość, która sprawi, że przetrwają lata. Poznaj ponadczasowe damskie buty sportowe, które będą modne dłużej, niż jeden sezon! Te modele to wybór na lata. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niektóre modele damskich butów sportowych są i będą zawsze modne. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Buty sportowe – damskie modele, które nie wyjdą z mody Odkąd moda na buty sportowe wkroczyła na salony, w świecie sneakersów co sezon pojawia się co najmniej kilka nowych modeli. I chociaż wiele z nich zyskuje status hitu, jeśli poszukujesz obuwia sportowego, które posłuży Ci przez kilka dobrych lat, postaw na jeden z tych modeli, które od dawna wyróżniają się ponadczasowością. Jakie damskie buty sportowe będą inwestycją na lata? Najlepszym wyborem są te z wieloletnią historią. Słynne Nike Cortez nie wychodzą z mody od lat 70., podobnie zresztą, jak Adidas Gazelle czy Converse Chuck Taylor All Star. Wśród dostępnych opcji warto szukać tych z uniwersalnym designem, pasującym do wszystkiego, niezależnie od zmieniających się trendów. Przykładowo klasyczne Reebok Royal czy Classic są obecne w modzie od kilku dekad. Co poza tym? Jakość! Modele ze skóry naturalnej czy trwałego tworzywa syntetycznego będą zdecydowanie bardziej wytrzymałe od tych z sieciówek. Zapewnią Ci również nieporównywalną wygodę, jeśli postawisz na buty wyposażone w specjalne technologie, np. amortyzującą piankę w podeszwie. Szukasz tego typu ponadczasowych sneakersów? Sprawdź najlepsze propozycje od topowych marek! Adidas Superstar Tych butów sportowych nikomu nie trzeba przedstawiać. Kultowe buty koszykarskie adidasa, które w latach 90. zawładnęły sceną hip-hopową i stworzyły modę w wersji streetwear, do dziś są jednymi z najmodniejszych, a ich oryginalnych wersji kolorystycznych nieustannie przybywa. Adidas Superstar w swojej szafie ma każda streetstylowa blogerka i influencerka, ale z chęcią noszą je także modowe redaktorki czy popularne aktorki. Za co kochamy te legendarne sneakersy? Nie tylko za wygodę, ale też trwałość i fakt, że bardzo łatwo o nie dbać. Adidas Superstar są też odporne na niepogodę, a ich uniwersalny look pasuje i do jeansów, i do dresów, i do sukienki! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Nike Air Max Do łask wracają na fali popularności butów zwanych ugly shoes (np. Triple S Balenciagi), ale to Air Maxy były pierwsze! Z reguły kolorowe, tworzone z łączonych materiałów często w kontrastowych barwach, pozornie nie mają nic wspólnego z uniwersalnością, ale właśnie w tym tkwi ich fenomen. Nike Air Max dodadzą każdej stylizacji wyjątkowego charakteru, bez względu na to, czy założysz je do sukienki-tuby, jeansów mom-fit czy eleganckiego, damskiego garnituru. Docenisz je także za wygodę, jaką zapewnia poduszka powietrzna Air w podeszwie. Do wyboru masz Air Maxy w różnych kolorach i różnych wersjach – od klasycznych Nike Air Max 90, przez unikatowe Nike Air Max 97, aż po nowoczesne Nike Air Vapormax. Każde będą inwestycją na lata. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Reebok Classic Te klasyczne, bardzo proste sneakersy to odpowiedź Reeboka na kultowe modele dwóch pozostałych marek. Chociaż na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym, Reebok Classic mają coraz więcej zwolenniczek wśród dziewczyn ceniących komfort i obuwie pasujące do wszystkiego. Ogromną zaletą Reebok Classic jest też jakość wykonania. Buty są szyte z wysokogatunkowych skór, a co za tym idzie – możesz je nosić o każdej porze roku. Łatwo się je czyści, a prosty look pozwala łączyć je zarówno ze zwiewnymi sukienkami midi w kwiaty, jak i z ulubionymi, jeansowymi rurkami czy sportowymi spodniami typu jogger! Materiały prasowe (Materiały prasowe) New Balance 574 Wśród najbardziej ponadczasowych damskich butów sportowych nie mogło zabraknąć legendarnej propozycji od marki, której znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczna eNka. New Balance 574 to kolejne sneakersy z długą historią i ogromną ilością wersji. Blogerki mają w swoich szafach modele pasujące do każdej sukienki i każdego swetra, ale dobrą opcją będzie też jeden model pasujący do większości stylizacji w uniwersalnej kolorystyce, np. szarości czy czerni i bieli. Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze