Materiał Partnera Moda + 1 słownik mody 27-01-2020 (20:06) Poznaj pierwszy w Polsce "Słownik mody" 22 twórców związanych z branżą fashion, 3 sesje zdjęciowe i ponad 200 haseł z modą i o niej. 20 stycznia światło dzienne ujrzał projekt polskiej platformy z modą online - domodi.pl - o nazwie "Słownik mody". Moda Domodi - pierwszy słownik mody (iStock.com) Bardzo trudno wyrazić słowami, czym jest moda, ponieważ dla każdego jest ona czymś innym. To właśnie sprawia, że jest ona wyjątkowa. Ten kierunek okazał się świetną inspiracją do stworzenia projektu "Słownik mody", który finalnie znajdziecie pod dwiema postaciami. Pierwsza - to dedykowana strona https://slownikmody.domodi.pl/, na której można szybko wyszukać interesujące nas wyjaśnienie modowych wyrazów. To właśnie tam projekt będzie stale rozwijany, a każdy użytkownik będzie mógł zaproponować i dodać swoje modowe słowo i jego definicję. Uzupełnieniem jest limitowana wersja drukowana, dostępna tylko w 200 egzemplarzach, które nie będą możliwe do kupienia. Jedyną opcją na ich otrzymanie będzie wygranie ich w dedykowanych konkursach na platformie domodi.pl oraz w mediach własnych twórców. "Słownik mody" idealnie wpisuje się w hasło towarzyszące naszej marce - cała moda w jednym miejscu. Celem tego projektu było wyjście poza dotychczasowy schemat. Stworzenie modowego „must know" a jednocześnie „must have" dla wszystkich tych, którzy kochają modę – tak samo jak my! Słownik mody to ponad 200 haseł, a wśród nich: kultowe modele ubrań, torebek i butów, których nazwy znasz, ale ich historia może Cię zaskoczyć. To ikony mody, które do dziś są wzorem dla fashionistek. To projektanci, najpopularniejsze marki, trendy i style, które ukształtowały modę znaną nam dziś. - Martyna Głowińska, marketing i PR manager z Grupy Domodi Zdjęcia do słownika wykonały: Antonina Lasota, Róża Smółka oraz Anika Batkowska. Za skład i okładkę odpowiada Angelika Kukioła. A wśród autorów znalazły się takie nazwiska jak: Agata Rek, Tamara Gonzalez Perea, Adela Ochman, Martyna Głowińska, Maciej Gajdur, Dawid Tymiński, Agata Tanter, Maja Kubaczyk, Angelika Kukioła, Agnieszka Ozga, Marta Kaleta-Domaradzka, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Róża Augustyniak, Mateusz Kaczorowski, Marta Siniło, Asia Typek, Linda Parys, Sandra Kotarska, Jarosław Skotnicki, Anna Halarewicz, Sylwia Zaręba-Gierz.