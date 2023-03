Wiadomość o premii specjalnej lub jednorazowym dodatku rektorskim pojawiła się w mailu rozesłanym do wszystkich pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niestety, jak tłumaczy nasze źródło, pieniądze nie wpłynęły na konto każdego pracownika uczelni. Bez słowa wyjaśnienia czy wcześniejszej informacji, komu premia nie przysługuje, w dzień wypłaty część osób dowiedziała się, że dodatku nie zobaczy.

Informatorka przyznaje także, że zwróciła się w dniu wypłaty w celu wyjaśnienia sytuacji do działu płac uczelni. Dział ten poinformował, że od rana ma telefony w tej sprawie, gdyż na premię zostały nałożone wyłączenia.

Informatorka tłumaczy, że w zeszłym roku przebywała na urlopie macierzyńskim i zastanawia się, czy mógł on mieć wpływ na decyzję o nieprzyznaniu przez uniwersytet premii specjalnej.

- Może to również miało wpływ? Tak czy inaczej, nie jest to fajna sytuacja, gdy człowiek dostaje informacje o dodatkowym wynagrodzeniu i nagle tych pieniędzy nie otrzymuje - podkreśla.

Komentarza w powyższej sprawie udzieliła adwokatka Anita Słupianek-Graca. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreśliła, że Kodeks pracy gwarantuje pracownikom równe traktowanie w zatrudnieniu, które przejawia się między innymi w tym, że pracownicy wypełniający takie same obowiązki są sobie równi.

Pracodawca zobowiązany jest między innymi do stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy. W oczach prawa jakakolwiek dyskryminacja jest niedopuszczalna.

- Jako że premia ma charakter uznaniowy, pracownikowi, co do zasady, nie przysługuje roszczenie, z wyjątkiem dwóch sytuacji. Jedną z nich jest sytuacja, w której znalazła się nasza czytelniczka, tj. gdy pracodawca przyznaje premię pewnej grupie pracowników, a jednego lub kilku z nich pomija bez rzeczowego uzasadnienia - wyjaśnia Anita Słupianek-Graca.

- Należy pamiętać, że pracownik ma prawo zwrócenia się do pracodawcy o uzasadnienie decyzji, przez którą został pominięty w przyznawaniu premii - radzi adwokatka.

- Przy czym przyjęto zasadę, że nie otrzymują ich osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, bezpłatnym, świadczeniu rehabilitacyjnym, długotrwałym zwolnieniu zdrowotnym (takim, które trwało od 1 listopada 2022 do chwili, w której zapadła decyzja, czyli do 13 lutego 2022; lub dłużej) oraz osoby, które w ciągu ostatniego roku otrzymały karę dyscyplinarną - tłumaczy Ewa Walusiak-Bednarek.

Niestety informacja ta nie została zawarta w mailu, który w lutym został rozesłany do pracowników, tym samym wprowadzając wiele osób w błąd.

