Prezent dla Twojego dziecka w różnych kwotach! Oto nasze propozycje

Coś na mniejszy budżet – prezent dla dziecka do 50 zł

Fajną książkę dla dziecka spokojnie kupisz również w tym przedziale cenowym. A może kosmetyk dla dziecka? 😊 Dla fanów bajek w przypadku chłopca ta kwota wystarczy na cały zestaw kosmetyków ze Spider-Man’em – żel do mycia z szamponem, wodę zapachową oraz żel do włosów. Mały kawaler, jeśli do tej pory stronił od porannej toalety, z pewnością zabawi w łazience nieco dłużej. Dziewczynce możesz kupić wybrane kosmetyki z zestawu np. wodę zapachową, spray do rozczesywania włosów... Przyda się jej też pewnie kosmetyczka na pierwsze pielęgnacyjne skarby. Może ucieszyć ją też komplet biżuterii np. bransoletka i kolczyki czy bransoletka i wisiorek. Chłopcu możesz zafundować np. wyprawę do kina na wyczekiwany film o superbohaterach. Możesz również postawić na przybory szkolne z podobizną ulubionych bohaterów dzieci np. piórnik, komplet zeszytów, notes. Dobrym pomysłem będzie również np. kubek czy poduszka. Dla kreatywnych dzieciaków możesz wybrać zestawy kreatywne np. do samodzielnego ozdobienia torby, piórnika, kosmetyczki, do stworzenia piankowych bądź pluszowych zwierzaków czy dinozaurów.