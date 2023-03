Przemoc w popularnej sieciówce? Jest komentarz firmy

- To, co dzisiaj widziałam, było najbardziej obrzydliwą sytuacją - mówi klientka Stradivariusa. Menadżerka miała poniżać pracownicę na środku sklepu. - Jeśli chcesz złożyć pozew o mobbing, to z chęcią będę twoim świadkiem! - apeluje. Mamy odpowiedź marki.